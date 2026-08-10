Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 11,89 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 11,87 USD. Mit einem Wert von 12,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 172'184 Stück gehandelt.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,43 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2026 Kursverluste bis auf 11,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 28.05.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,10 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1.88 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xpeng 2.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 24.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,319 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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