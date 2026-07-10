Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Abend gestärkt

Um 20:26 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,11 USD. Bei 13,30 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 219'823 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (11,80 USD). Abschläge von 9,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.05.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.88 Mrd. USD – eine Minderung von -13,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -1,011 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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