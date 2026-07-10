Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.07.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von Xpeng zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 13,11 USD zu.
Um 20:26 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 13,11 USD. Bei 13,30 USD markierte die Xpeng-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 13,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 219'823 Xpeng-Aktien umgesetzt.
Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (11,80 USD). Abschläge von 9,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.05.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.88 Mrd. USD – eine Minderung von -13,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -1,011 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen
Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen
Kursgewinne bei Aktien von Xpeng, NIO & Co.: Auslieferungszahlen überzeugen - und setzen Tesla unter Druck
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xpeng
|
20:27
|Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Abend gestärkt (finanzen.ch)
|
16:29
|Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
27.05.26