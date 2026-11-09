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09.11.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit sattem Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 10,10 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 10,10 USD nach oben. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 10,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 10,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 703'171 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Mit einem Zuwachs von 179,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2026). Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 12,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 24.08.2026 hat Xpeng in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.
Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Xpeng-Anleger Experten zufolge am 23.11.2027 werfen.
In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -2,798 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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