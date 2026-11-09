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09.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Nachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Das Papier von Xpeng konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 5,1 Prozent auf 10,09 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 10,09 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 10,11 USD. Bei 10,07 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 300'658 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 64,26 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,95 USD am 31.10.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 12,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Xpeng gewährte am 24.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 23.11.2027.
Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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