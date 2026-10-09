Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Abend gestärkt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 9,88 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,87 USD. Zuletzt wurden via New York 2'370'402 Xpeng-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 65,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2026 (9,19 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 6,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 24.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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