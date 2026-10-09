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09.10.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag im Aufwind

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Plus bei 10,03 USD.

Xpeng
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Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 5,0 Prozent auf 10,03 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,12 USD zu. Bei 9,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'565'763 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 28,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 181,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,19 USD fiel das Papier am 03.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 8,38 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.90 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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