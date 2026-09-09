Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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09.09.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng gibt am Mittwochabend nach
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 10,64 USD.
Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 10,64 USD. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 10,61 USD. Bei 10,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 823'687 Xpeng-Aktien.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 62,33 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2026 Kursverluste bis auf 10,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Xpeng-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.
2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,380 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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