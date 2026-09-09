Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 10,73 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,70 USD. Bei 10,85 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303'617 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 163,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Xpeng gewährte am 24.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 24.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -2,380 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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