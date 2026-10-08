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08.10.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Abend

Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Xpeng. Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 9,45 USD.

Xpeng
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Die Xpeng-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 9,45 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 9,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,56 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 588'958 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 28,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 66,54 Prozent niedriger. Am 03.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,19 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 2,75 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’222.94 19.62 S8BFJU
Long 12’940.53 13.99 SRDBIU
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Xpeng am 08.10.2026

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