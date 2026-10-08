Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag Verlust reich

Die Xpeng-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 9,51 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 9,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,56 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178'689 Stück gehandelt.

Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 197,00 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,19 USD am 03.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,37 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Xpeng hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,693 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen

Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen