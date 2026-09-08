Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit stabiler Tendenz

Die Xpeng-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 10,95 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xpeng-Aktie bei 11,01 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 10,81 USD. Bei 10,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 457'830 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,93 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,72 USD am 04.09.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Xpeng veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Xpeng-Verlust in Höhe von -2,380 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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