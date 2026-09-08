Xpeng Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Xpeng

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 10,81 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Xpeng-Aktie bis auf 10,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,92 USD. Zuletzt wurden via New York 194'104 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 161,15 Prozent Luft nach oben. Bei 10,72 USD fiel das Papier am 04.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,380 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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