Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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07.10.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend schwächer
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 9,55 USD ab.
Die Xpeng-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,55 USD abwärts. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 9,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,58 USD. Bisher wurden heute 610'415 Xpeng-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 195,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Am 03.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,19 USD ab. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 3,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 24.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.90 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.53 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,693 CNY je Xpeng-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 07.10.2026
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