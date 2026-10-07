Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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07.10.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 9,53 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 9,53 USD. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 9,52 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 173'843 Xpeng-Aktien.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 66,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,19 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,693 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 07.10.2026
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