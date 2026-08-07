Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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07.08.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng zieht am Freitagabend an
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Xpeng-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 12,11 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 12,11 USD zu. Bei 12,17 USD erreichte die Xpeng-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 329'805 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 133,21 Prozent zulegen. Bei 11,54 USD fiel das Papier am 06.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xpeng-Aktie 4,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 28.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -13,37 Prozent auf 1.88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.17 Mrd. USD umgesetzt.
Xpeng wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 24.08.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 24.08.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,319 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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