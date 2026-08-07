Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Xpeng legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 11,91 USD. Im Tageshoch stieg die Xpeng-Aktie bis auf 12,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 160'734 Xpeng-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 137,13 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,54 USD ab. Abschläge von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Am 28.05.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -13,37 Prozent auf 1.88 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Xpeng am 24.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 24.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -1,319 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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