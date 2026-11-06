Xpeng Aktie News: Bullen treiben Xpeng am Freitagabend an

Das Papier von Xpeng legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 10,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 10,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,96 USD. Bisher wurden heute 1'523'394 Xpeng-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 176,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 24.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 23.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -2,798 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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