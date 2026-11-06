|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.11.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Bullen treiben Xpeng am Freitagabend an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 10,23 USD.
Das Papier von Xpeng legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,5 Prozent auf 10,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 10,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,96 USD. Bisher wurden heute 1'523'394 Xpeng-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 176,09 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 24.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Xpeng rechnen Experten am 23.11.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -2,798 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie
XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt
Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen
Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xpeng
|
06.11.26
|Xpeng Aktie News: Bullen treiben Xpeng am Freitagabend an (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|BYD, Nio, Xpeng: Angriff chinesischer E-Autos trifft deutsche Hersteller im schwächsten Moment (Spiegel Online)
|
23.08.26
|Ausblick: Xpeng gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.08.26
|Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.07.26
|Xpeng says China close to building ‘killer’ rival to Tesla Model Y (Financial Times)
|
27.05.26
|Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Xpeng präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Xpeng
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Xpeng am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.