Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,9 Prozent auf 10,08 USD. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 10,09 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,96 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 703'690 Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 64,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,95 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 24.08.2026 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.90 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 23.11.2027 dürfte Xpeng die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,798 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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