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06.10.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend freundlich

Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 9,59 USD nach oben.

Xpeng
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Im New York-Handel gewannen die Xpeng-Papiere um 20:26 Uhr 2,0 Prozent. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,63 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,51 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 473'268 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 194,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 9,19 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus. Xpeng gewährte am 24.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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