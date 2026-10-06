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06.10.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Xpeng Aktie News: Xpeng reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 9,48 USD zu.

Xpeng
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Um 16:28 Uhr sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 9,48 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Xpeng-Aktie sogar auf 9,52 USD. Bei 9,51 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183'437 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 197,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2026 (9,19 USD). Abschläge von 3,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Am 24.08.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --2,693 CNY je Xpeng-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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