Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Abend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 9,42 USD. Bei 9,46 USD erreichte die Xpeng-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,31 USD. Zuletzt wurden via New York 435'062 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 199,84 Prozent zulegen. Am 02.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,19 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 24.08.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Xpeng ein Ergebnis je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2026 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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