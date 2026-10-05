Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 9,44 USD zu. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 9,46 USD zu. Bei 9,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 201'555 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 66,58 Prozent niedriger. Bei 9,19 USD fiel das Papier am 02.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 2,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Xpeng am 24.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,693 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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