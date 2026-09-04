Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend Verlust reich

Die Xpeng-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 10,92 USD abwärts. In der Spitze fiel die Xpeng-Aktie bis auf 10,91 USD. Bei 11,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353'002 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 158,63 Prozent wieder erreichen. Bei 10,72 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 1,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 24.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,469 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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