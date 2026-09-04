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04.09.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag mit Verlusten

Xpeng Aktie News: Xpeng am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 10,94 USD abwärts.

Xpeng
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Um 16:28 Uhr rutschte die Xpeng-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 10,94 USD ab. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,93 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,04 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180'173 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 61,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,72 USD am 03.09.2026. Mit einem Kursverlust von 2,01 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD gegenüber -0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,469 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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