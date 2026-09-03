Xpeng Aktie News: Xpeng verteuert sich am Abend

Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 11,18 USD. Die Xpeng-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,21 USD aus. Bei 10,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Xpeng-Aktien beläuft sich auf 546'720 Stück.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 152,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2026 bei 10,72 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xpeng einen Verlust von -2,469 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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