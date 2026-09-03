Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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03.09.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 10,95 USD ab.
Die Xpeng-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 10,95 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Xpeng-Aktie bis auf 10,72 USD. Bei 10,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 340'603 Xpeng-Aktien.
Bei 28,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 157,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2026 bei 10,72 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 24.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -2,469 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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