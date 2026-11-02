Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit sattem Kursplus

Die Xpeng-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 9,69 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 9,82 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'253'089 Xpeng-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 191,33 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,69 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2026 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

XPeng plant weltweiten Marktstart für humanoiden Roboter IRON - Aktie gefragt

Aktien von BYD, XPeng und Xiaomi legen zu: Chinas E-Autohersteller senden mit Juni-Absatz neue Lebenszeichen

Aktien von Xpeng und VW uneins: Kauf eines VW-Werks in Europa könnte Expansion beschleunigen