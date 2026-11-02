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02.11.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit sattem Kursplus
Die Aktie von Xpeng zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Xpeng-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 9,69 USD.
Die Xpeng-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 9,69 USD. In der Spitze gewann die Xpeng-Aktie bis auf 9,82 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'253'089 Xpeng-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 191,33 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,95 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,69 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,21 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,07 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2026 erfolgen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -2,798 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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