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02.11.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Hausse bei Xpeng am Montagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,4 Prozent auf 9,71 USD zu.
Das Papier von Xpeng legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 7,4 Prozent auf 9,71 USD. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 9,72 USD zu. Mit einem Wert von 9,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 579'673 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 190,88 Prozent Luft nach oben. Bei 8,95 USD fiel das Papier am 30.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 8,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 24.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng -0,07 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Xpeng 2.90 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Xpeng-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2026 erwartet.
2026 dürfte Xpeng einen Verlust von -2,798 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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