Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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02.10.2026 20:27:13
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Minus
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 9,22 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Xpeng-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 9,22 USD ab. Die Xpeng-Aktie sank bis auf 9,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,35 USD. Zuletzt wechselten 612'343 Xpeng-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Mit einem Zuwachs von 206,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 9,19 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Xpeng-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 24.08.2026 vor. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.90 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 24.11.2026 gerechnet.
Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 02.10.2026
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