Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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02.10.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 9,31 USD abwärts.
Der Xpeng-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 9,31 USD. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,26 USD aus. Bei 9,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 246'043 Stück gehandelt.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 203,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xpeng-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2026 (9,26 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Xpeng liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xpeng im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.90 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 24.11.2026 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,693 CNY je Xpeng-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 02.10.2026
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