Xpeng Aktie News: Xpeng am Mittwochabend tiefer

Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 11,06 USD. Im Tief verlor die Xpeng-Aktie bis auf 10,96 USD. Bei 11,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 499'450 Xpeng-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,23 USD an. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 155,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 10,96 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,07 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2.90 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -2,469 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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