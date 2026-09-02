Xpeng Aktie 56569241 / US98422D1054
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02.09.2026 16:29:00
Xpeng Aktie News: Xpeng am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xpeng. Zuletzt ging es für die Xpeng-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 11,06 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 11,06 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xpeng-Aktie bisher bei 10,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 11,06 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 260'760 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 28,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,36 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 0,86 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Am 24.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.90 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Xpeng wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -2,469 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Xpeng am 02.09.2026
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