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01.10.2026 20:27:13

Xpeng Aktie News: Xpeng fällt am Donnerstagabend

Xpeng Aktie News: Xpeng fällt am Donnerstagabend

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 9,49 USD ab.

Xpeng
8.04 CHF -0.27%
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Die Xpeng-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 9,49 USD abwärts. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,47 USD ab. Bei 9,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 515'351 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,23 USD) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 197,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2026 auf bis zu 9,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 0,53 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie. Am 24.08.2026 äusserte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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