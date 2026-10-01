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01.10.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Xpeng Aktie News: Xpeng am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Xpeng zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 9,57 USD.

Xpeng
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 9,57 USD zu. Die Xpeng-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,67 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,60 USD. Bisher wurden via New York 172'212 Xpeng-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 194,98 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 1,36 Prozent Luft nach unten.

Xpeng-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xpeng einen Umsatz von 2.53 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -2,693 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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