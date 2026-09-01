Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Dienstagabend auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 11,25 USD. Zwischenzeitlich weitete die Xpeng-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,25 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,30 USD. Zuletzt wechselten 345'043 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gewinne von 150,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,07 USD am 26.08.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 1,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 24.08.2026 legte Xpeng die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Xpeng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent auf 2.90 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Xpeng-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Xpeng 2026 einen Verlust in Höhe von -2,332 CNY je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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