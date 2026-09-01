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01.09.2026 16:29:00

Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Xpeng Aktie News: Xpeng am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xpeng. Das Papier von Xpeng legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 11,48 USD.

Xpeng
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Um 16:28 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 11,48 USD nach oben. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,52 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,30 USD. Von der Xpeng-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141'283 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,23 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 59,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,07 USD fiel das Papier am 26.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xpeng-Aktie mit einem Verlust von 3,61 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xpeng 0,000 USD aus. Am 24.08.2026 lud Xpeng zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2.90 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 2.53 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2026 -2,332 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: helloabc / Shutterstock.com
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