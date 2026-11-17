XPeng A liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat XPeng A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.53 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.220 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.80 Prozent auf 28.24 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.27 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch