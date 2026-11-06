Xpel Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xpel Technologies hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.59 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 137.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch