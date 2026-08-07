Xpel Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xpel Technologies hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.590 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 143.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch