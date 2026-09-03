Xpecunia Nordic Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Xpecunia Nordic Registered liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Xpecunia Nordic Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.10 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.300 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Xpecunia Nordic Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3.3 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 783.78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch