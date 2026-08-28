XP Chemistries Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

XP Chemistries Registered lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 SEK erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 40.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch