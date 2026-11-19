XP A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 199.18 ARS. Im Vorjahresviertel hatte XP A 152.91 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1’515.07 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1’143.64 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch