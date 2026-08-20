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20.08.2026 06:37:00
XP A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
XP A hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 188.93 ARS gegenüber 126.60 ARS im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’361.67 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 918.90 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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