Xometry A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Xometry A hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xometry A noch ein Gewinn pro Aktie von -0.230 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 252.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 180.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch