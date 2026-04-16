Nova Lifestyle Aktie 127153322 / US66979P3001
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16.04.2026 03:41:30
XMax Inc FullYear Loss Decreases
(RTTNews) - XMax Inc (XWIN) announced earnings for its that Dropped from the same period last year
The company's earnings totaled -$3.40 million. This compares with -$5.60 million last year.
The company's revenue for the period rose 72.2% to $16.70 million from $9.70 million last year.
XMax Inc earnings at glance (GAAP):
-Earnings: -$3.40 Mln. vs. -$5.60 Mln. last year. -Revenue: $16.70 Mln vs. $9.70 Mln last year.
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In dieser Folge:
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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