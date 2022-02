Xlife Sciences veröffentlicht Prospekt für Kotierung an der SIX

Zürich (awp) - Xlife Sciences hat den Prospekt für den geplanten Wechsel von der Münchner an die Schweizer Börse SIX veröffentlicht. Das Unternehmen, das bekanntlich kommenden Freitag an die Schweizer Börse SIX wechseln will, hat demnach von Januar bis September 2021 einen Umsatz von 442'000 Franken erzielt.

Ende des dritten Quartals verfügte Xlife Sciences zudem über ein Eigenkapital von 153 Millionen Franken. Dazu kommen langfristige Vermögenswerte von insgesamt 186 Millionen. Diese setzen sich vorwiegend aus Beteiligungen an zehn von insgesamt 23 Projektgesellschaften, die zum Fair Value von 175 Millionen bewertet wurden, wie es heisst. Gemäss dem Dokument lag die Marktkapitalisierung des Unternehmens an der Münchner Börse per Ende 2021 bei 233 Millionen Euro.

Xlife wird die erste Gesellschaft sein, deren Aktien am neu geschaffenen "KMU-Segment" der SIX mit dem Namen "Sparks" gehandelt werden. Dieses Börsensegment gibt es erst seit vergangenem Oktober. Es ist für Firmen gedacht, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 500 Millionen Franken haben. Die Hürden sind zudem etwas tiefer als für einen "normalen" Börsengang.

tv/