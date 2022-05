Xlife Sciences-Aktie: Xlife Sciences hat Portfolio durch Beratungsgesellschaft bewerten lassen

Demnach ergebe sich per Ende 2021 ein Wert für das Portfolio von 574 Millionen bis 701 Millionen Franken, wie Xlife Sciences am Montag mitteilt. Dies entspreche mehr als dem Faktor 2.5x der aktuellen Marktkapitalisierung.

Rund 90 Prozent des ermittelten Wertes würden auf die "Top 10"-Projekte entfallen, heisst es weiter. Dazu zählen unter anderem die Projektgesellschaften Veraxa Biotech, Alytas Therapeutics, Inflamed Pharma, Quadira Biosciences und Inventum Genetics. Im Bericht werde ausserdem die breite Risiko-Diversifikation des Portfolios hervorgehoben.

Der Valuation-Report von Cylad Experts basiere hauptsächlich auf der in der Life-Sciences-Industrie typischerweise verwendeten, risikoadjustierten Barwertmethode, so die Meldung. Drei der insgesamt 23 Projektgesellschaften würden erst 2022 in die Bewertung einfliessen.

an/hr

Zürich (awp)