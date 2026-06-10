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10.06.2026 22:57:36

Xlife-Portfoliounternehmen Veraxa ab 11. Juni an Nasdaq kotiert

Xlife Sciences
22.11 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp) - Das Xlife-Sciences-Portfoliounternehmen Veraxa Biotech wird den angekündigten Börsengang vollziehen. Der Handel mit den Aktien an der Tech-Börse Nasdaq wird am Donnerstag, 11. Juni 2026 aufgenommen, wie Xlife am Mittwoch mitteilte.

Die zuvor angekündigte Zusammenarbeit mit der Voyager Acquisition Corp sei vor dem Börsengang erfolgreich abgeschlossen worden. Die Transaktion stelle einen bedeutenden Meilenstein sowohl für Veraxa als auch für Xlife Sciences dar, heisst es dazu weiter.

cf/

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