Xlife kündigt mögliche Übernahme von FUSE-AI durch Pineapple Power an

Es handelt sich um die FUSE-AI GmbH, die durch die britische Pineapple Power Corporation PLC zu einer erwarteten Bewertung von 80-90 Millionen Euro übernommen werden soll.

Die geplante Transaktion würde laut Mitteilung der Xlife Sciences vom Montagabend einen "bedeutenden Meilenstein" in der Entwicklung der FUSE-AI darstellen und die Expansion ihrer KI-basierten Lösungen für den klinischen Sektor fördern. Bei Pineapple Power handelt es sich den Angaben zufolge um ein in Grossbritannien ansässiges Unternehmen, das an der Londoner Börse kotiert ist.

Die Übernahme würde alle Anteile der FUSE-AI GmbH umfassen, wobei die Gegenleistung in Form von Aktien der Pineapple Power erbracht werden soll, wie es heisst. Sollte die Transaktion zustande kommen, wäre sie gemäss den Plänen als Reverse Takeover gemäss den UK Listing Rules ausgestaltet und würde FUSE-AI damit den Zugang zu den globalen Kapitalmärkten ermöglichen. Der geplante Transaktionswert spiegle derweil das "starkes Marktpotenzial und die technologische Führungsposition im Bereich der medizinischen KI" wider, heisst es.

Als grösster Anteilseigner der FUSE-AI mit einem Anteil von 42,25 Prozent würde die an der SIX kotierte Xlife "erheblich profitieren", so die Mitteilung. Weitere Details dazu nennt die Beteiligungsgesellschaft allerdings nicht genannt.

uh/

Zürich (awp)