Xlife hat strategischen Reviewprozess abgeschlossen - Info bis Ende Monat

Zürich (awp) - Xlife Sciences hat ihren strategischen Evaluierungs-Prozess abgeschlossen. Der Verwaltungsrat habe am (gestrigen) Montag das Management beauftrag, den Prozess umzusetzen und bis spätestens Ende Monat die Aktionärinnen und Aktionäre über die nächsten Schritte zu informieren, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

In der aktuellen Mitteilung heisst es lediglich: Grösse und Diversität des Portfolios und die Vielfalt an Optionen einer möglichen Dealstruktur hätten den Prozess zeitlich massgeblich geprägt. VR-Präsident David L. Deck wird dabei folgendermassen zitiert: "Die Strategie, welche als Ergebnis intensiver Analysen und Beratungen identifiziert wurde, stellt die beste Option dar, um den langfristigen Erfolg und die Wertsteigerung des Unternehmens sicherzustellen."

Xlife Sciences ist eine in der Life-Sciences-Branche tätige Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien an der SIX (Segment Sparks) kotiert sind.

uh/rw